Прокуратура проводит проверку гибели мужчины после укуса свиньи в Тельме
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Прокуратура проводит проверку гибели мужчины после укуса свиньи в Тельме

Прокуратура организовала проверку обстоятельств гибели мужчины в поселке Тельма Усольского района после укуса свиньи. Установлено, что утром 23 июля на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе. Хозяин участка попытался прогнать животных, однако одна из свиней укусила его за ногу. От обильной кровопотери мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.  

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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По материалам: irk

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