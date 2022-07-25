Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы

Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы

Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы


На днях компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox, которое заметно ускорило скорость анимации при загрузке консоли. Если раньше анимация длилась около 9 секунд, то теперь занимает она не более 5 секунд — ранее мы публиковали сравнение.

Инсайдеры, которые уже опробовали нововведение, отмечают, что консоль действительно стала выходить из режима энергосбережения заметно быстрее, чем ранее. До ускорения анимации запуска Xbox выход из режима энергосбережения для консоли занимал около 20 секунд, теперь же на Xbox Series X | S этот показатель около 15 секунд, то есть время сокращено на четверть.

Кроме того, Microsoft в марте этого года выпустила обновление для всех игроков, которое позволяет загружать системные и игровые обновления в режиме энергосбережения. Если ранее для загрузки апдейтов игроки должны были обязательно оставлять приставку в ждущем режиме, то теперь такой потребности нет.

Как итог, режим энергосбережения становится все более популярным среди игроков. В Twitter многие инсайдеры Xbox отмечают, что с текущим показателем запуска консоли имеет смысл переходить на режим энергосбережения, вместо ждущего режима. Ранее Microsoft сделала, чтобы по умолчанию при первичной настройке консоли игрокам предлагался именно режим энергосбережения, а не ждущий режим.

Напомним, режим энергосбережения на Xbox расходует примерно в 20 раз меньше электроэнергии, чем режим ожидания.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы "ДДТ"
Юрий Шевчук может предстать перед судом: в чем обвиняют лидера группы
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
Иван Охлобыстин рассказал о будущем страны
Кристина Асмус получила очередную травму
Кристина Асмус получила очередную травму
Екатерина Варнава в бикини развлекается с двумя мужчинами
Екатерина Варнава в бикини развлекается с двумя мужчинами
Сергей Безруков получил награду на VK Fest
Сергей Безруков получил награду на VK Fest
Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
Лариса Гузеева показала дочь в купальнике
Подборка гифок (25 гифок) - 25.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 25.07.2022
Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы
Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за
Руслану Писанку кремировали в Германии
Руслану Писанку кремировали в Германии
Глава ЦБ Филиппин выступил против запрета криптовалют
Глава ЦБ Филиппин выступил против запрета криптовалют
Российский губернатор пообещал напоить всю страну своим продуктом
Российский губернатор пообещал напоить всю страну своим продуктом

Топ на сегодня

Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб: любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб:
Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам $402 млн
Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам

Еще по теме

Xbox теперь может загружать обновления в энергосберегающем режиме
Скорость загрузки Elden Ring на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним патчем
«Неделя с Xbox Series X». Вышли первые обзоры консоли нового поколения от Microsoft
Инсайдеры Xbox получили прошивку, которая заметно упростит обновление игр