Режим энергосбережения на Xbox стал гораздо привлекательнее за последние месяцы

Вадим Карасев





На днях компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox, которое заметно ускорило скорость анимации при загрузке консоли. Если раньше анимация длилась около 9 секунд, то теперь занимает она не более 5 секунд — ранее мы публиковали сравнение.

Инсайдеры, которые уже опробовали нововведение, отмечают, что консоль действительно стала выходить из режима энергосбережения заметно быстрее, чем ранее. До ускорения анимации запуска Xbox выход из режима энергосбережения для консоли занимал около 20 секунд, теперь же на Xbox Series X | S этот показатель около 15 секунд, то есть время сокращено на четверть.

Кроме того, Microsoft в марте этого года выпустила обновление для всех игроков, которое позволяет загружать системные и игровые обновления в режиме энергосбережения. Если ранее для загрузки апдейтов игроки должны были обязательно оставлять приставку в ждущем режиме, то теперь такой потребности нет.

Как итог, режим энергосбережения становится все более популярным среди игроков. В Twitter многие инсайдеры Xbox отмечают, что с текущим показателем запуска консоли имеет смысл переходить на режим энергосбережения, вместо ждущего режима. Ранее Microsoft сделала, чтобы по умолчанию при первичной настройке консоли игрокам предлагался именно режим энергосбережения, а не ждущий режим.

Напомним, режим энергосбережения на Xbox расходует примерно в 20 раз меньше электроэнергии, чем режим ожидания.