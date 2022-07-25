Роскомнадзор разблокировал сайт Tor

Основную страницу The Tor Project разблокировали в РФ по решению суда. Об этом сообщила юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, представляющая интересы организации в ходе разбирательства.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало", — отметила она.

Кроме того, привлеченная к делу компания Google, от которой потребовали удалить браузер из Google Play, попросила отложить рассмотрение дела. Суд перенес заседание.

Напомним, блокировку Tor в РФ стали фиксировать в начале декабря 2021 года. Формальным основанием для ограничения доступа стало решение Саратовского районного суда от 2017 года.

Юристы «Роскомсвобода» обжаловали блокировку. В мае 2022 года апелляционный суд отменил решение Саратовского суда.

15 июля команда Tor Project представила обновленную версию браузера, ориентированную на обход блокировок.

О том, что такое Tor и как им пользоваться, читайте в наших карточках.