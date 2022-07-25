Россиянам надоела жизнь в городе
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Россиянам надоела жизнь в городе

Россиянам надоела жизнь в городе

Большинство опрошенных россиян (82%) хочет жить в собственном загородном доме. Об стало известно из результатов исследования, проведённого Почта Банком.

Абсолютное большинство граждан, не имеющих своей дачи, исходя из опроса, хотели бы ею обладать. Не менее 9% россиян отказались от перспективы владения загородным домом, ещё 9% респондентов не определились с ответом.


Среди желающих иметь загородную недвижимость, 23% опрошенных рассказали, что будут приобретать или строить её уже в этом или следующем году. Свыше половины респондентов (54%) пока не планируют ничего делать для осуществления мечты, а 23% только обдумывают этот вопрос.

Более двух третей (71%) опрошенных, желавших приобрести дачу, хотят взять для этого кредит. Собственными накоплениями могут похвастаться лишь 15% респондентов, оставшиеся 14% пока ничего не решили насчёт покупки. По словам 40% россиян, их бюджет для покупки или строительства не превышает 3 млн руб. 29% опрошенных говорят о цифре от 3 до 5 млн руб. Около 25% готовы отдать на приобретение или возведение дачи 5-10 млн руб, и только у 2% бюджет превысил сумму в 10 млн руб.

Как ранее писал Ruposters, почти каждый четвертый россиянин (23%) регулярно играет в видеоигры на разных устройствах.

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По материалам: uposters.ru

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