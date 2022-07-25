Российские стримеры устроили массовое ДТП
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Российские стримеры устроили массовое ДТП

Российские стримеры устроили массовое ДТПТреш-стримеры Кирюша и Лошадка устроили массовое ДТП во время трансляции в Ярославле

Российские треш-стримеры, известные под никами Кирюша и Лошадка, устроили массовое ДТП в Ярославле. Как сообщает «Коммерсантъ», блогеры находились в автомобиле Renault.

Авария произошла в Дзержинском районе Ярославля. Блогеры не справились с управлением на повороте и влетели на полной скорости в частную стоянку, повредив несколько автомобилей. Во время движения стримеры вели прямой эфир, момент ДТП попал на видео.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Renault, совершил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями Mercedes, "ВАЗ", Chevrolet и Infiniti. (...) Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в УМВД по Ярославлю.

В ведомстве добавили, что автомобиль треш-стримеров опрокинулся. В результате аварии пострадали три человека — все они были пассажирами Renault.

Ранее Госавтоинспекция начала проверку в отношении блогерши Александры Коршуновой из Екатеринбурга, посадившей за руль ребенка. В ролике, который она разместила в соцсетях, видно, как за рулем машины сидит годовалый мальчик.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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