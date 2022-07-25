Российский губернатор пообещал напоить всю страну своим продуктом

Вадим Карасев

Вологодский губернатор Кувшинников пообещал напоить всю Россию иван-чаем

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после посещения фабрики по производству иван-чая (кипрей тонколистный) пообещал напоить отечественным продуктом всю страну. В своем Telegram-канале он объяснил, что этого напитка точно хватит на всех.

По его словам, производство иван-чая поможет укрепить производственную безопасность Вологодчины и России. Кувшинников напомнил, что полезные свойства кипрея тонколистного в минувшую на форуме «Сильные идеи нового времени» подтвердил президент страны Владимир Путин, указавший, что тот не содержит «химии», в отличие от «какой-нибудь Coca-Cola», ушедшей из России.

Глава региона пообещал предоставить череповецкой фабрике статус масштабного инвестиционного проекта, а самому иван-чаю вскоре присвоят статус сельхозпродукции. Он выразил уверенность в успехе, потому что у проекта есть поддержка на высшем уровне, есть земли для выращивания, есть кадровый потенциал, транспортная структура и бренд «Настоящий Вологодский продукт».

При этом Кувшинников не уточнил ожидаемый спрос на иван-чай в России, а также способы, которым будет проводиться популяризация напитка в широких народных массах.

