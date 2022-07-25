Самая популярная в мире порноактриса рассказала о самом безумном поступке

Вадим Карасев

Порноактриса Лана Роудс рассказала, что однажды попыталась пробраться в тюрьму к бойфренду

Бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades), которую порносайт PornHub признал самой популярной в мире, рассказал о самом безумном поступке, который она совершала в жизни. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, Роудс призналась, что однажды попыталась пробраться в тюрьму, чтобы увидеться со своим бойфрендом-заключенным.

«Я поехала автостопом в окружную тюрьму, в которой находился мой парень, и перелезла через забор из колючей проволоки», — рассказала звезда порно. Затем, по словам Роудс, она нашла лестницу, поднялась по ней и начала стучать в окна, спрашивая, знает ли кто-нибудь ее возлюбленного.

К удивлению порноактрисы, никто из сотрудников тюрьмы не поймал ее. Поняв, что план не сработал, она снова перелезла через забор, разорвав при этом штаны. «Потом я зашла в тюрьму и попросила сотрудника позвонить моей матери. Она приехала и забрала меня», — заключила Роудс.

В январе Роудс стала матерью. Бывшая порноактриса не назвала имя отца сына, однако многие поклонники и журналисты предположили, что им стал ее бывший возлюбленный, автор и ведущий подкаста, блогер Майк Майлак (Mike Majlak). Пара состояла в отношениях на протяжении последних нескольких лет, однако в феврале 2021 года официально рассталась.

Лана Роудс начала сниматься в порно в 2016 году. За первые два года работы в индустрии она снялась в 200 фильмах для взрослых. Несмотря на успех в порно, Роудс покинула профессию в 2019 году. После этого она занялась электронной коммерцией и написанием автобиографии.