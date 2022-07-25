Саша Черно: «Мы с мужем сильно отдалились друг от друга, но решили начать все заново»

У блогерши не просто складываются отношения с супругом. Пара то расстается, то мирится. Сейчас, после очередных конфликтов, они решили попробовать начать все сначала.

28-летняя экс-участница «ДОМа-2» привыкла делиться с подписчиками блога наболевшим. Неоднократно она рассказывала о ссорах с мужем, недопонимании в семье. Сейчас брюнетка стала более скрытной, но иногда все-таки рассказывает о личной жизни, которая, по ее словам, складывается не самым лучшим образом.

Так, пользователи Сети поинтересовались у Черно, развелась ли она с мужем. «На данный момент у нас все очень не просто. Стали очень далеки за это время друг от друга, хотя изначально было всего две претензии. К сожалению, их вовремя не слышали, и я очень сильно отдалилась из-за этого. Но вместе, да! Решили полностью начать заново. Пока не совсем понятно, конечно, мы муж и жена или больше родственники, но пока как-то так», — поделилась личным Саша.

Стоит отметить, недавно в прессе прошел слух, что звезда реалити крутит роман с молодым парнем. Но Черно открещивается от подобных сплетен.

«Я не представляю рядом с собой человека, который будет занимать роль моего мужчины, которому 20 лет. Эту историю притянули за уши, когда у нас произошел с Йосей раскол, а у меня появился этот новый знакомый, который максимально легкий и у меня были очень крутые бешеные эмоции, потому что я уже забыла, как это вообще. Обычно я сильно гружусь при ссорах с мужем, а здесь пыталась переводить все в юмор. Кстати, он первый, кто говорил мириться с мужем. Поэтому, какой роман, вы о чем?» — объяснилась в блоге брюнетка.