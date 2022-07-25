Сбер: оформить образовательный кредит с господдержкой можно в вузе

Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит* с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

Чаще всего такой кредит берут для обучения в Высшей школе экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российском университете дружбы народов и Московском финансово-промышленном университете «Синергия», а всего в программе «Кредит на образование с господдержкой» участвуют 634 вуза. Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина и лингвистика.

Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить её наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка и портале СберСова.

ПАО Сбербанк

Подробно

*Условия кредита

Валюта кредита Рубли. Cумма кредита Равна стоимости обучения. Срок кредита Общий срок кредита состоит из двух периодов: ​​​​​​​1. Льготный период — время обучения и 9 месяцев после окончания вуза. 2. Период погашения — следующие 15 лет. При желании вы можете погасить кредит досрочно. Льготный период по погашению кредита и части процентов. Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту: Первый год платите 40% от начисленных процентов; Второй год — 60%; С третьего года — 100%. Через 9 месяцев после окончания учёбы ежемесячные платежи увеличатся: начнётся погашение основного долга до конца действия кредита. Комиссия за выдачу кредита Нет. Обеспечение по кредиту Не нужен. Страхование Нет

