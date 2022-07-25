"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей интимной жизни
Актриса и певица Анна Семенович в марте отметила 42-летие. Звезда уже далеко не молодая, но это не мешает ей жить полной жизнью и ни в чем себе не отказывать.
Анна не ограничивает себя в еде и принимает свое тело таким, какое оно есть. Недавно даже заявила о желании заняться бизнесом и выпускать нижнее белье для пышных женщин. Семенович не стесняется заявлять о любви к своему телу и признается, что и другие его любят в постели.
В интервью изданию PROзвезд артистка рассказала, что сорок лет — это никакой не приговор женщине.
Все в порядке у нее и с интимной жизнью. "Секс после сорока есть, и он прекрасен!" — рассказала Анна. Однако имя любовника называть не стала. "Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, и буду продолжать это делать впредь!" — заявила звезда.
Недавно Анна также рассказывала, что накопленный опыт делает секс гораздо прекраснее. "Вот что я вам скажу. После 40-ка все в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и пониманию, что доставляет тебе и партнеру удовольствие", — заверила Семенович.
Семенович поделилась детскими снимками
Недавно праздновала свой день рождения мама экс-солистки "Блестящих". В честь события Семенович поделилась с подписчиками старыми фотографиями. На одной из них она еще совсем маленькая, что даже черты лица едва ли можно узнать.
На втором она уже подросток, в котором без труда можно узнать будущую звезду.
Артистка поздравила маму и пожелала ей долгих лет жизни, а взамен пообещала, что "хотя бы иногда" будет хорошо себя вести. Анна также призналась, что побаивается ее. "Люблю маму бесконечно, но это единственный человек, кого я побаиваюсь", — сказала Семенович.