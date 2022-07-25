Сергей Безруков получил награду на VK Fest

Актер Сергей Безруков похвастался наградой. Победителей премии определило экспертное жюри: финалистов выбирали из шорт-листа, который сложился по результатам зрительского голосования. «Приз зрительских симпатий» достался сразу трём номинантам. Всего за любимых авторов зрители отдали 734 тысячи голосов. Итоги объявили на сцене блогеров VK Fest в Москве. В воскресенье, 24 июля, на московской сцене блогеров VK Fest, самого масштабного open-air этого лета, состоялось награждение победителей «Премии VK Клипов — 2022». Имена лучших клиперов этого года определило экспертное жюри: номинанты были выбраны из шорт-листа, составленного по результатам зрительского голосования ВКонтакте — из 107 блогеров-претендентов в нём оказалось 36 авторов, по три клипера в каждой из 12 категорий.По итогам зрительского и экспертного голосования, лучшими авторами VK Клипов стали: Самый яркий бьюти-клипер — Алиса в стране бьюти Самый зажигательный клипер — Марина Добровольская Самый смешной клипер — Виталий Сидельников Самый умелый клипер — Игорь Перевалов Самый семейный клипер — Лера Изумруд Самый музыкальный клипер — Yan Dilan Самый кулинарный клипер — Леня Бутер Самый спортивный клипер — Алексей Столяров Самый эрудированный клипер — Коннор Чек Самый автомобильный клипер — Настя Туман Самый прорывной клипер — Вадим Спириденков Приз зрительских симпатий — SAMCHUK_STUDIO, Сергей Безруков и Вадим Спириденков