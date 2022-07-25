Сергей Брин развелся из-за Илона Маска: подробности скандала

В последние месяцы западные СМИ всё чаще пишут о скандалах на фоне разводов известных лиц. Так, продолжается решение споров в судебном порядке между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Актриса вновь подала в суд на бывшего мужа. Около двух недель назад известный бизнесмен Илон Маск расстался со своей возлюбленной. А теперь разводится основатель компании Google Сергей Брин.





Ровно месяц назад выходец из России Сергей Брин и его супруга Николь Шанахан решили разорвать свои отношения. При этом сам процесс прошел без скандалов: бывшие супруги уже давно обговорили все претензии и пришли к общему решению. Официальной причиной развода стали «непримиримые разногласия».

Пользователи сети, желающие знать истинные причины, были разочарованы. Вместо сенсационных подробностей они получили минимум информации. Сами экс-супруги не стали объясняться. Некоторые издания решили, что виновницей распада стала другая женщина. Так, телеграм-канал Антиглянец написал:





Неожиданные подробности раскрыло издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственного, но «достоверного» источника. Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, причиной разлада в отношениях стал… Илон Маск. WSJ утверждает, что у бизнесмена и Николь Шанахан в октябре 2021 года был короткий роман. Основатель Google не стал терпеть такого поступка и подал на развод.





Следует отметить, что Брин и Маск одно время хорошо дружили. Так, в 2008 году Сергей выделил для компании Tesla 500 млн. долларов. Также утверждается, что Маск часто бывал в доме основателя Google. Но в последние годы отношения между друзьями начали портиться. Сергей даже распорядился вывести свой капитал из компаний Маска.





Появившуюся в СМИ информацию сразу же опроверг сам Илон Маск. Бизнесмен утверждает, что встречался с супругой Брина всего пару раз, и эти встречи носили сугубо деловой характер.



