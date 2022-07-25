Словакия из-за помощи Украине останется без собственных истребителей МиГ-29

Вадим Карасев

Словакия может передать Киеву 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа. Об этом в соцсетях рассказала корреспондент британского телеканала Sky News Дебора Хейнс.

Как утверждает журналист, сама Словакия, поставив МиГи на Украину, останется без серьезной военной авиации. В случае если сделка осуществится, воздушное пространство страны будут защищать ВВС Чехии и Польши.

"Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны [Словакии] Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками для восполнения технических возможностей", - заявила Хейнс в Twitter.

В конце февраля текущего года минобороны Словакии прекратило эксплуатацию истребителей МиГ-29, ожидая скорую поставку ранее закупленных у США самолетов F-16. Тем не менее из-за нехватки чипов на заводах-производителях передачу техники отложили на два года.

Как ранее писал Ruposters, в случае смены власти Словакия может отказаться от передачи Украине тяжелого вооружения и поддержки антироссийских санкций в области топлива. Новый кабмин Словакии в случае победы оппозиции может занять сторону Венгрии, последовательно выступающей против запрета на импорт российской нефти и газа.