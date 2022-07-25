Сложность майнинга биткоина упала на рекордные с начала года 5%

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты снизилась на 5,01% — до 27,69 Т. Это стало максимальным сокращением показателя с начала года.

Данные: BTC.com.

Последний раз падение сложности на большую величину зафиксировано в июле 2021 года на фоне исхода майнеров из Китая.

Средний хешрейт за приблизительно двухнедельный период с предыдущего перерасчета составил 198,15 EH/s. Вычислительная мощность сети снижается с мая.

По состоянию на 21 июля показатель (сглаженный 7-дневной скользящей средней) находился около отметки 196 EH/s, согласно Glassnode. По данным сервиса, максимального значения хешрейт достиг 11 июня — 231 EH/s.

Данные: Glassnode.

В июне аналитики Arcane Research отметили, что доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года. Рост хешрейта и сложности может оказать дальнейшее негативное влияние на финансовые показатели добытчиков криптовалюты, подчеркнули тогда эксперты.

За июнь публичные майнинговые компании продали в общей сложности 14 600 BTC, что составило 23% их совокупных резервов в первой криптовалюте.

Цены на биткоин-майнеры в пересчете на генерируемый хешрейт также снизились до уровней 2020 года. Однако этим воспользовались некоторые компании, в частности CleanSpark, которая купила около 3000 устройств по "исключительно льготной" стоимости.

Напомним, за год эффективность майнинга выросла на 46%, согласно Bitcoin Mining Council. По данным организации, хешрейт за период увеличился на 137%, а энергопотребление — на 63%.