Слух: Certain Affinity работает над шутером для Xbox по новому IP
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Слух: Certain Affinity работает над шутером для Xbox по новому IP

Слух: Certain Affinity работает над шутером для Xbox по новому IP


Команда Certain Affinity известна в качестве студии поддержки, которая сотрудничает со многими крупными студиями и издательствами. В последние годы она помогает студиям Microsoft, и недавно появилась информация, что Certain Affinity работает над развитием Halo Infinite, инсайдеры говорят о создании студией отдельного режима «Королевской битвы» для проекта 343 Industries. Кроме того, ходят слухи, что студия Certain Affinity задействована и в разработке перезапуска Perfect Dark от The Initiative и Crystal Dynamics.

Из новых вакансий студии Certain Affinity стало известно, что кроме поддержки и помощи в разработке, они сейчас ведут работу над собственным новым проектом. На страницах сотрудников студии в LinkedIn обнаружили, что некоторые из них заняты созданием «нового оригинального IP», а вместе с тем команда ищет геймдиректора с опытом, который будет создавать «оригинальный IP-шутер от первого лица». Новый сотрудник должен иметь опыт разработки «игр-сервисов». Похоже, что игра создается на Unreal Engine 5, в описании вакансии говорится о необходимости опыта работы с движком.

Отметим, что в апреле инсайдеры сообщали о возможной разработке со стороны Certain Affinity собственной игры для Xbox. Тогда же команда активно набирала людей с опытом разработки под консоли Microsoft. Но инсайдеры говорили, что это может быть «эксклюзив в стиле Monster Hunter», а не шутер от первого лица.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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