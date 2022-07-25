Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3

Вадим Карасев





Команда Xbox работает над новой версией элитного игрового контроллера, об этом сообщает блоггер и игровой инсайдер eXtas1stv. Подробностей о спецификациях контроллера он не привел, сославшись, что получил эту информацию от своих источников. По его данным, выпустить новый Xbox Elite команда Xbox намерена в 2023 году.





Напомним, геймпад Xbox Elite второй версии вышел в ноябре 2019 года, после презентации его в июне 2019 года на E3. В конце 2021 года Microsoft выпустила еще один вариант геймпада Xbox Elite в дизайне Halo Infinite, который не отличался от второй версии контроллера по функциональности.