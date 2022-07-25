СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper

Британский финансовый конгломерат Barclays присоединится к раунду финансирования базирующегося в Лондоне кастодиального сервиса Copper. Об этом сообщает Sky News.

Согласно СМИ, банк вложит "относительно скромную сумму в миллионы долларов". Сбор средств криптокомпания завершит в "течение нескольких дней".

Ранее сообщалось о планах Copper привлечь $500 млн при оценке в $2,5 млрд. По данным издания, на фоне кризиса в криптоиндустрии речь идет о меньшей сумме.

Основанная в 2018 году компания предоставляет институциональным инвесторам услуги прайм-брокера, а также проведения расчетов и хранения цифровых активов.

В мае 2021 года Copper привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили инвестиционная компания Target Global и венчурный фонд Dawn Capital.

В июне к раунду присоединился миллиардер Алан Ховард, инвестировав в фирму $25 млн.

В числе советников Copper значится бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. Однако регуляторные проблемы в стране вынудили компанию открыть офис в Швейцарии, отметили в Sky News.

Напомним, в мае Barclays принял участие в раунде финансирования на $70 млн провайдера криптосервисов Elwood Technologies.