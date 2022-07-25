СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
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СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper

СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper


Британский финансовый конгломерат Barclays присоединится к раунду финансирования базирующегося в Лондоне кастодиального сервиса Copper. Об этом сообщает Sky News.


Согласно СМИ, банк вложит "относительно скромную сумму в миллионы долларов". Сбор средств криптокомпания завершит в "течение нескольких дней".


Ранее сообщалось о планах Copper привлечь $500 млн при оценке в $2,5 млрд. По данным издания, на фоне кризиса в криптоиндустрии речь идет о меньшей сумме.


Основанная в 2018 году компания предоставляет институциональным инвесторам услуги прайм-брокера, а также проведения расчетов и хранения цифровых активов.


В мае 2021 года Copper привлекла $50 млн в рамках раунда финансирования Серии B. Его возглавили инвестиционная компания Target Global и венчурный фонд Dawn Capital.


В июне к раунду присоединился миллиардер Алан Ховард, инвестировав в фирму $25 млн.


В числе советников Copper значится бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. Однако регуляторные проблемы в стране вынудили компанию открыть офис в Швейцарии, отметили в Sky News.


Напомним, в мае Barclays принял участие в раунде финансирования на $70 млн провайдера криптосервисов Elwood Technologies.

# Экономика barclays, copper, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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