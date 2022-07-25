Со злостных нарушителей ПДД спросят строже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Со злостных нарушителей ПДД спросят строже

Со злостных нарушителей ПДД спросят строже

Регулярная езда без водительских прав теперь может закончиться тюремным сроком и конфискацией автомобиля. Такой пакет законов вступает в силу 25 июля.

Раньше штраф за езду без удостоверения был 30 тысяч рублей, причем не только для тех, кто был уличен в этом впервые, но и для злостных рецидивистов. Теперь людям, второй раз севшим за руль без прав, придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.


Водителям, лишенных прав и уже дважды заплативших административный штраф за езду без них, теперь грозит уголовное взыскание 150-250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Если человек, имеющий такую судимость, снова незаконно сел за руль, штраф составит 200-300 тысяч, а уголовный срок — до двух лет.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР
Башкирия отправила 16-й гуманитарный конвой в ЛНР
Марк Богатырев о съемках на Шри-Ланке: «Бесконечное количество полиции все время нас преследовало»
Марк Богатырев о съемках на Шри-Ланке: «Бесконечное количество
Недобрые сновидения: как с ними бороться и о чем они предупреждают
Недобрые сновидения: как с ними бороться и о чем они предупреждают
Подбора игроков для кооператива Halo Infinite не будет, напарников предлагают искать в Discord
Подбора игроков для кооператива Halo Infinite не будет, напарников
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Тело упавшего в ущелье в Приэльбрусье россиянина нашли
Тело упавшего в ущелье в Приэльбрусье россиянина нашли
Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции Нахабино в Подмосковье
Мужчина задушил уроженку Иркутской области в туалете на станции
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Саша Черно: «Мы с мужем сильно отдалились друг от друга, но решили начать все заново»
Саша Черно: «Мы с мужем сильно отдалились друг от друга, но решили
Захарова прокомментировала слова Трампа о количестве гендеров
Захарова прокомментировала слова Трампа о количестве гендеров
В России вернут купюры в пять и десять рублей
В России вернут купюры в пять и десять рублей
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам (15 фото)
Машины, которым давно пора на покой, но они все ещё ездят по дорогам
Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то грань, и она ее перешла»
Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране
Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране

Еще по теме

Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Депутаты ГД предложили штрафовать стритрейсеров на миллион рублей
МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости
Страховщики предложили в десять раз увеличить штрафы за езду без полиса