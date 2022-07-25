Со злостных нарушителей ПДД спросят строже

Регулярная езда без водительских прав теперь может закончиться тюремным сроком и конфискацией автомобиля. Такой пакет законов вступает в силу 25 июля.

Раньше штраф за езду без удостоверения был 30 тысяч рублей, причем не только для тех, кто был уличен в этом впервые, но и для злостных рецидивистов. Теперь людям, второй раз севшим за руль без прав, придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.





Водителям, лишенных прав и уже дважды заплативших административный штраф за езду без них, теперь грозит уголовное взыскание 150-250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Если человек, имеющий такую судимость, снова незаконно сел за руль, штраф составит 200-300 тысяч, а уголовный срок — до двух лет.



