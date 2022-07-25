Сообщение о госзакупке камуфляжной одежды оказалось частично недостоверным

Вадим Карасев

Новость о закупке камуфляжной формы Белгородской областью оказалась частично недостоверной

Сообщение о госзакупке камуфляжной одежды в Белгородской области оказалось частично недостоверным.

В воскресенье, 24 июля, в сообществе «Аполитичность губит | Белгород» в соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что правительство Белгородской области заказало 13 камуфляжных костюмов «для работы в период мобилизации и в военное время». Автор поста поднял вопрос о якобы подготовке области к мобилизации.

Несмотря на то, что закупка, действительно, была объявлена, информация в сообществе во «ВКонтакте» подается без комментариев и пояснений со стороны участников процесса, что может привести неверному истолкованию смысла контракта с такой формулировкой.

Информация о госзакупке разошлась в основном по региональным СМИ. Издания «Открытый Белгород» и go31.ru, как и авторы изначального поста во «ВКонтакте», опубликовали новость без комментариев участников закупки.

Комментарий представителей правительства Белгородской области появился на следующий день, 25 июля, в новостях изданий «Бел.ру», «МК-Белгород» и Pravda.ru. В правительстве Белгородской области объяснили, что закупка формы проходит для внутренних мобилизационных занятий членов правительства. «Это традиционная история: раз в год, раз в два года, закупается форма для внутренних мобилизационных занятий членов правительства. Здесь много военнообязанных. Они проходят регулярно сборы», — подчеркнули в пресс-службе.

Заявление властей региона о том, что подобные закупки были и раньше, подтверждается историей заказов в «Единой информационной системе в сфере закупок». Так, «Закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации», например, была объявлена в Белгородской области в 2017 году. Тогда в этих целях, как и в 2022 году, закупали одежду.