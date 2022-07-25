Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности

Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности

Многие из нас хотят привезти частичку отпуска с собой, чтобы сохранить приятные воспоминания. Презенты покупают не только для себя, но и для близких, однако не все сувениры обладают позитивной энергетикой. Отправляясь на отдых, важно помнить о списке вещей, которые не стоит покупать ни себе, ни в качестве подарка.


Ни один отпуск не обходится без красивых фотографий и сувениров, которые будут напоминать о счастливом времени отдыха. Тем не менее, некоторые вещи могут стать причиной больших неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от сувениров, энергетика которых способна привлечь бедность и множество проблем.

1. Магнитики. С точки зрения украшения магниты бесполезны — они создают визуальный шум, накапливают пыль и занимают много места. Энергетика этих безделушек мешает спокойному течению энергии в домах, создает суетливое настроение и мешает сосредоточиться. Большое количество магнитиков на холодильнике не дает финансам задерживаться в жилище.

2. Оккультные вещи. Энергетика таких предметов может быть опасной для несведущих людей. Любые предметы, которые имеют отношение к магическим ритуалам, не стоит брать с собой. Нередко такие сувениры привлекают массу неприятностей в жизнь людей, становятся источниками негативной энергии и ведут к ухудшению взаимоотношений в семьях.

3. Ракушки и камушки. Морские безделушки нарушают позитивную энергетику дома, вызывая хандру и апатию. Такие сувениры чаще всего привозят с отдыха на море, не зная, что их присутствие в доме лишает жизненных сил и приводит к тому, что финансовый поток закрывается.

4. Вещи с энергетикой смерти. Шкурки животных, засушенные цветы и насекомые, а также иные подобны вещи забирают энергию у живых людей. Такие сувениры не стоит приобретать ни себе, ни в качестве подарка, чтобы избежать незавидной участи привлечь в дом проблемы со здоровьем.


5. Предметы старины. Любая вещь с историей хранит энергетику предыдущих владельцев, которая может быть отрицательной. Выбирая сувенир, важно помнить, что покупка антиквариата или вещи, которая была во владении многих людей, может быть чреватой для счастливой жизни.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м»
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене

Еще по теме

5 сувениров, которые лучше не привозить домой из отпуска
Беспорядок притягивает бедность: как закрыть канал денежной утечки
Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а что нельзя
7 подарков, которые нельзя дарить на свадьбу