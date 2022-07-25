Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности

Вадим Карасев

Многие из нас хотят привезти частичку отпуска с собой, чтобы сохранить приятные воспоминания. Презенты покупают не только для себя, но и для близких, однако не все сувениры обладают позитивной энергетикой. Отправляясь на отдых, важно помнить о списке вещей, которые не стоит покупать ни себе, ни в качестве подарка.

Ни один отпуск не обходится без красивых фотографий и сувениров, которые будут напоминать о счастливом времени отдыха. Тем не менее, некоторые вещи могут стать причиной больших неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от сувениров, энергетика которых способна привлечь бедность и множество проблем.

1. Магнитики. С точки зрения украшения магниты бесполезны — они создают визуальный шум, накапливают пыль и занимают много места. Энергетика этих безделушек мешает спокойному течению энергии в домах, создает суетливое настроение и мешает сосредоточиться. Большое количество магнитиков на холодильнике не дает финансам задерживаться в жилище.

2. Оккультные вещи. Энергетика таких предметов может быть опасной для несведущих людей. Любые предметы, которые имеют отношение к магическим ритуалам, не стоит брать с собой. Нередко такие сувениры привлекают массу неприятностей в жизнь людей, становятся источниками негативной энергии и ведут к ухудшению взаимоотношений в семьях.

3. Ракушки и камушки. Морские безделушки нарушают позитивную энергетику дома, вызывая хандру и апатию. Такие сувениры чаще всего привозят с отдыха на море, не зная, что их присутствие в доме лишает жизненных сил и приводит к тому, что финансовый поток закрывается.

4. Вещи с энергетикой смерти. Шкурки животных, засушенные цветы и насекомые, а также иные подобны вещи забирают энергию у живых людей. Такие сувениры не стоит приобретать ни себе, ни в качестве подарка, чтобы избежать незавидной участи привлечь в дом проблемы со здоровьем.

5. Предметы старины. Любая вещь с историей хранит энергетику предыдущих владельцев, которая может быть отрицательной. Выбирая сувенир, важно помнить, что покупка антиквариата или вещи, которая была во владении многих людей, может быть чреватой для счастливой жизни.