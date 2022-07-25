Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу

Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
Сын музыканта Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Василий, по-видимому настолько волновался перед свадьбой, что забыл взять с собой важные атрибуты бракосочетания. К этому дню молодожены шли целых восемь лет. Именно столько длятся отношения Василия Рыбина с Дарьей Алябьевой. Вот только из-за оплошностей жениха церемонию чуть было не перенесли. Влюбленные продумали все до мелочей: необычные образы и детали для тематической вечеринки. Вот только забыли о главных атрибутах, из-за отсутствия которых церемония бракосочетания едва не сорвалась.
Василий и Дарья направлялись в загс в прекрасном настроении на хите советского автопрома — ретро-машине «Волга», как вдруг жених осознал, что оставил дома обручальные кольца. Кортеж пришлось разворачивать, чтобы забрать украшения.
Казалось бы, все обошлось, сын Рыбина и Сенчуковой с избранницей прибыли в загс вовремя и готовились войти в зал. Но тут всех собравшихся ждал еще один сюрприз — Василий не захватил с собой паспорта. Так или иначе, церемония все же состоялась.
Пара тщательно подошла к подготовке важного дня. Невеста буквально сияла в белоснежном платье с глубоким декольте, а жених остановил свой выбор на ярком пиджаке с пестрым принтом, дополнив наряд ярко-желтым галстукм-бабочкой и серыми замшевыми лоферами. Роскошную шевелюру Рыбин-младший собрал в небрежный пучок — аутфит получился вполне расслабленным.
После официальной церемонии новоиспеченные супруги отправились отмечать праздник в яхт-клуб. На палубе судна красовалась фотозона с мультипликационными изображениями Дарьи и Василия.
Друзья и родственники поздравляли пару с созданием новой семьи. Веселье продолжилось уже в ресторане. Не обошлось в этот день и без знаменитых хитов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Отметим, родители Василия давно одобрили его выбор. Дарья — постоянная гостья на всех их праздниках, она с легкостью нашла общий язык и влилась в семью.
# Шоу-бизнес Рыбин Виктор
По материалам: z-aya

Последние новости

Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Яна Поплавская в шоке от поведения Ольги Бузовой
Анну Нетребко освистывали во время выступления
Анну Нетребко освистывали во время выступления
Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
Лера Кудрявцева пожаловалась на КОВИД
Максим Фадеев восхищен творчеством Шамана
Максим Фадеев восхищен творчеством Шамана
Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева рассказала о своей болезни
"Долбануло по нервной системе, нет сил": Лера Кудрявцева
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Бигрина не может простить Романова за стриптиз на мальчишнике
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Сувениры из отпуска: какие вещи принесут в дом бедность и неприятности
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Директор школы из Братска Сергей Федоров взошел на пик Эльбруса
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3
Слух: в разработке у Xbox находится геймпад Xbox Elite v3

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене

Еще по теме

Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео с закрытого торжества
Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
Сын Рыбина и Сенчуковой сегодня женился
Дочь Виктора Рыбина не страдает от развода родителей