Сын Рыбина и Сенчуковой едва не сорвал свою свадьбу

Сын музыканта Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Василий, по-видимому настолько волновался перед свадьбой, что забыл взять с собой важные атрибуты бракосочетания. К этому дню молодожены шли целых восемь лет. Именно столько длятся отношения Василия Рыбина с Дарьей Алябьевой. Вот только из-за оплошностей жениха церемонию чуть было не перенесли. Влюбленные продумали все до мелочей: необычные образы и детали для тематической вечеринки. Вот только забыли о главных атрибутах, из-за отсутствия которых церемония бракосочетания едва не сорвалась.Василий и Дарья направлялись в загс в прекрасном настроении на хите советского автопрома — ретро-машине «Волга», как вдруг жених осознал, что оставил дома обручальные кольца. Кортеж пришлось разворачивать, чтобы забрать украшения.Казалось бы, все обошлось, сын Рыбина и Сенчуковой с избранницей прибыли в загс вовремя и готовились войти в зал. Но тут всех собравшихся ждал еще один сюрприз — Василий не захватил с собой паспорта. Так или иначе, церемония все же состоялась.Пара тщательно подошла к подготовке важного дня. Невеста буквально сияла в белоснежном платье с глубоким декольте, а жених остановил свой выбор на ярком пиджаке с пестрым принтом, дополнив наряд ярко-желтым галстукм-бабочкой и серыми замшевыми лоферами. Роскошную шевелюру Рыбин-младший собрал в небрежный пучок — аутфит получился вполне расслабленным.После официальной церемонии новоиспеченные супруги отправились отмечать праздник в яхт-клуб. На палубе судна красовалась фотозона с мультипликационными изображениями Дарьи и Василия.Друзья и родственники поздравляли пару с созданием новой семьи. Веселье продолжилось уже в ресторане. Не обошлось в этот день и без знаменитых хитов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Отметим, родители Василия давно одобрили его выбор. Дарья — постоянная гостья на всех их праздниках, она с легкостью нашла общий язык и влилась в семью.