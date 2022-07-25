Сын Виктора Рыбина женился, несмотря на препятствия

Не так давно поклонники пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивлялись, каким красавчиком вырос их единственный сын Василий. 23-летний мужчина закончил МГИК по направлению режиссер театральных представлений, занимается карате, является бэк-вокалистом и участником группы «KODI». На днях Василий женился.

Избранницей парня стала девушка по имени Даша, с которой он знаком уже 14 лет, а встречается – 8 лет. Отношения зародились, когда оба были подросткам, и прошли проверку временем. Многие поклонники считают, что данный союз будет долгим и счастливым, ведь у Василия перед глазами такой пример – его мама и папа женаты более 30 лет.

Василий и Дарья постоянно вместе: путешествуют, ходят на развлекательные мероприятия, отдыхают. Их соцсети пестрят романтичными совместными снимками. Видно, что влюбленные души не чают друг в друге.





Утром Даша поделилась свадебным видео: она в белом платье, с красивой прической и чудесным макияжем, едет на автомобиле – ретро-машине «Волга», очевидно, в ЗАГС. Рядом сидит ее жених – видно только руку с татуировкой, но мужчина и без того довольно узнаваем. Невеста спокойна и очень счастлива.

Правда впоследствии оказалось, что в самый последний момент свадьба могла сорваться из-за серьезных оплошностей со стороны жениха. В том самом автомобиле Василий неожиданно вспомнил, что забыл дома главный атрибут – золотые обручальные кольца. Авто пришлось развернуть и мчать назад. К счастью, молодые прибыли в ЗАГС вовремя.

Только невеста рано радовалось – перед самым выходом в зал Василий сообщил ошарашенной возлюбленной, что не захватил паспорт. Неизвестно, как смогли договориться будущие молодожены (или их родители), но церемония все же состоялась без важного документа.





После официальной церемонии супруги и все гости отправились отмечать праздник в яхт-клуб, где на палубе яхты оформили красивую фотозону для ярких снимков.

Напомним, что Василий очень любит свою избранницу, считает ее музой и посвящает песни. Девушка, в свою очередь, поддерживает суженного во всех начинаниях и помогает ему. Она даже бросила медицинский институт, чтобы пойти вслед за возлюбленным на режиссерское мастерство в институт культуры. Так что у пары не только совместное будущее, но и очень похожие интересы.