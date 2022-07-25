Таиланд заманивает российских туристов

Власти Таиланда готовы на все, чтобы вернуть наших туристов. Некогда популярное направление для пляжного отдыха Таиланд долгое время был недоступен для большинства для российских туристов. В стране довольно долго сохранялись коронавирусные ограничения, а затем была введена сложная и запутанная система с переездами в спецгостиницы и оплатой сразу нескольких ПЦР-тестов. Сейчас ситуация осложнилась отсутствием прямых перелетов. Но этой зимой все может измениться. По данным российских туроператоров, власти Таиланда готовятся в новом зимнем сезоне принимать россиян. С представителями турфирм встретился заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом. Он заявил, что страна заинтересована в восстановлении массового турпотока из России. А для этого нужно перезапустить авиасообщение и позволить гражданам из РФ платить картами «Мир». «Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете. Власти королевства ищут способы вернуть поток русскоязычных туристов в Таиланд на допандемийный уровень», — сказал Андрей Снетков ТАСС. Эксперт отметил, что российские власти давно ведут переговоры с тайскими банками о возможности расплачиваться картами национальной платежной системы. Но сейчас как раз тот случай, когда от слов пора переходить к делу. Ранее, то есть до 2020 года, страну посещало около 1,5 миллионов туристов из России каждый год. Наши граждане хоть и не были лидерами въездного турпотока, но делали значительный вклад в казну за счет щедрости и значительных трат в поездке. Также стало известно, что «Аэрофлот» поставил прямые рейсы на Пхукет в расписание на осень — зиму 2022/2023. Никаких официальных заявления перевозчик пока не делал. Сейчас долететь до Бангкока можно с пересадками в Дубае, Дохе и Катаре. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 40 000 рублей и доходит до 150 000 рублей.