Таиланд заманивает российских туристов
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Таиланд заманивает российских туристов

Таиланд заманивает российских туристов
Власти Таиланда готовы на все, чтобы вернуть наших туристов. Некогда популярное направление для пляжного отдыха Таиланд долгое время был недоступен для большинства для российских туристов. В стране довольно долго сохранялись коронавирусные ограничения, а затем была введена сложная и запутанная система с переездами в спецгостиницы и оплатой сразу нескольких ПЦР-тестов. Сейчас ситуация осложнилась отсутствием прямых перелетов. Но этой зимой все может измениться. По данным российских туроператоров, власти Таиланда готовятся в новом зимнем сезоне принимать россиян. С представителями турфирм встретился заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом. Он заявил, что страна заинтересована в восстановлении массового турпотока из России. А для этого нужно перезапустить авиасообщение и позволить гражданам из РФ платить картами «Мир». «Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете. Власти королевства ищут способы вернуть поток русскоязычных туристов в Таиланд на допандемийный уровень», — сказал Андрей Снетков ТАСС.  Эксперт отметил, что российские власти давно ведут переговоры с тайскими банками о возможности расплачиваться картами национальной платежной системы. Но сейчас как раз тот случай, когда от слов пора переходить к делу.  Ранее, то есть до 2020 года, страну посещало около 1,5 миллионов туристов из России каждый год. Наши граждане хоть и не были лидерами въездного турпотока, но делали значительный вклад в казну за счет щедрости и значительных трат в поездке.  Также стало известно, что «Аэрофлот» поставил прямые рейсы на Пхукет в расписание на осень — зиму 2022/2023. Никаких официальных заявления перевозчик пока не делал.  Сейчас долететь до Бангкока можно с пересадками в Дубае, Дохе и Катаре. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 40 000 рублей и доходит до 150 000 рублей. 
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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