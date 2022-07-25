Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном

Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном

Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном
Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась милым видео с мужем и подросшим сыном. Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Молодую избранницу юмориста до сих пор обвиняют в разладе в его семье и разводе с Еленой Степаненко. Тем не менее, редкие кадры Евгения Вагановича с маленьким сыном Ваганом, которого ласково называют Вагашей, становятся источником радости и восхищения фанатов. Малышу в марте исполнилось два года. Сын растет копией своего отца. Накануне Татьяна поделилась в социальных сетях кадрами, которые довели поклонников до слез. На видео Вагаша бежит навстречу отцу, а тот встречает его с распростертыми объятиями. Судя по кадрам, кроха очень рад встрече с родителем. Брухунова подписала видео словами из песни Владимира Преснякова: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я». «Счастье», «Как мило», «Папка», «Это самое милое видео, которое я когда-либо видела», «Я аж прослезилась», «Трогательно», «Красавцы!», «Жизнь состоит из таких мгновений», — отметили поклонники, добавив, что подобные кадры вызвали у них бурю эмоций. Напомним, Брухунова — пятая жена Евгения Вагановича. Супруги тайно поженились в 2019 году. О существовали сына Вагана стало известно спустя несколько месяцев после его рождения. Татьяна умело скрывала свою тайну от общественности. Звезда отметила, что во время беременности старалась носить объемные наряды и реже выходить в свет, чтобы никто не догадался о ее положении.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
Анатолий Белый заявил, что двери МХТ для него всегда открыты
Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном
Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с
17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
17-летняя дочка Михаила Ефремова поступила в престижный вуз
Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
Маша Распутина встала на защиту Аллы Пугачевой
Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделке
Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой
Подборка забавных твитов обо всем - 25.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 25.07.2022 (15 фото)
В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина
В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина
GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
GameStop обвинили в продаже «неэтичного» NFT
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут быть последствия
Можно ли беременным женщинам совершать авиаперелеты и какие могут
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Иностранные суда предложили пускать на Севморпуть по разрешению
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто восхищается Ку-клукс-кланом, не стоит»
Боня о ненависти Приходько к русским: «Ожидать иного от того, кто
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до конца 2022 года
Какое влияние окажет на каждый знак зодиака ретроградный Хирон до

Топ на сегодня

Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире британских новостей
Момент из фильма "Не смотрите наверх" повторился в эфире
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Легкомоторный гидроплан упал в российском регионе
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь,
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга
Ламантин пытается стащить у мальчика доску для сёрфинга

Еще по теме

Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном Петросяна
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник