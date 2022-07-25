Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась милым видео с мужем и подросшим сыном. Супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Молодую избранницу юмориста до сих пор обвиняют в разладе в его семье и разводе с Еленой Степаненко. Тем не менее, редкие кадры Евгения Вагановича с маленьким сыном Ваганом, которого ласково называют Вагашей, становятся источником радости и восхищения фанатов. Малышу в марте исполнилось два года. Сын растет копией своего отца. Накануне Татьяна поделилась в социальных сетях кадрами, которые довели поклонников до слез. На видео Вагаша бежит навстречу отцу, а тот встречает его с распростертыми объятиями. Судя по кадрам, кроха очень рад встрече с родителем. Брухунова подписала видео словами из песни Владимира Преснякова: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я». «Счастье», «Как мило», «Папка», «Это самое милое видео, которое я когда-либо видела», «Я аж прослезилась», «Трогательно», «Красавцы!», «Жизнь состоит из таких мгновений», — отметили поклонники, добавив, что подобные кадры вызвали у них бурю эмоций. Напомним, Брухунова — пятая жена Евгения Вагановича. Супруги тайно поженились в 2019 году. О существовали сына Вагана стало известно спустя несколько месяцев после его рождения. Татьяна умело скрывала свою тайну от общественности. Звезда отметила, что во время беременности старалась носить объемные наряды и реже выходить в свет, чтобы никто не догадался о ее положении.