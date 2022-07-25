Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров

Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров
Журналист поиздевался над артисткой Татьяной Лазаревой. Недавно артистку, много лет проработавшую в России, признали иноагентом. Сама Татьяна Лазарева уверяет, что нисколько не расстроена этим решением. Журналист и политолог Михаил Шахназаров думает иначе. Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Шахназаров считает, что актриса часто находится под действием алкоголя, поэтому не в силах трезво оценивать происходящее вокруг. «Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна, вы лучшая! Это я вам посвятил: вот выпьешь виски вместо лимонада, и больше в жизни ничего не надо!» — парировал журналист в личном блоге.
Что касается Татьяны Юрьевны, то она давно привыкла к негативу в свой адрес и с юмором реагирует на обвинения в злоупотреблении спиртным. «Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Тебя убирают со всех эфиров… Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику...» — сетовала как-то 56-летняя артистка. К слову, не только Михаил Шахназаров считает, что Лазарева страдает от пагубного пристрастия. Недавно по этому поводу высказывался режиссер Тигран Кеосаян. Кинодеятель уверен — актриса погубила себя. «Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая девка», — отмечал Тигран Эдмондович в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Очень женский момент
Очень женский момент
Марк Богатырев рассказал, как его преследовали полицейские
Марк Богатырев рассказал, как его преследовали полицейские
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров
Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров
Юлия Барановская прошла точку невозврата в тайном романе
Юлия Барановская прошла точку невозврата в тайном романе
Белый: «Хабенский сказал, что двери МХТ для меня всегда открыты. Если что-то изменится – театр примет»
Белый: «Хабенский сказал, что двери МХТ для меня всегда открыты. Если
В московском районе Ясенево создадут спортивный кластер для молодежи
В московском районе Ясенево создадут спортивный кластер для молодежи
Завершилась реставрация старейшей в Европе больницы Сан-Спирито-ин-Сассия
Завершилась реставрация старейшей в Европе больницы
Эксперт предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной ликвидности
Эксперт предсказал разворот биткоина из-за роста глобальной
Макс Барских отказался возвращать деньги за отмененные концерты
Макс Барских отказался возвращать деньги за отмененные концерты
В России планируют возобновить печать десятирублевой купюры
В России планируют возобновить печать десятирублевой купюры
Слух: Certain Affinity работает над шутером для Xbox по новому IP
Слух: Certain Affinity работает над шутером для Xbox по новому IP

Топ на сегодня

Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб: любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб:

Еще по теме

Татьяна Лазарева стыдится за Россию
У Татьяны Лазаревой заблокировали счета за рубежом
Татьяна Лазарева собирается умереть под Пугачеву
Татьяна Лазарева высказалась о войне с Украиной