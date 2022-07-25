Татьяна Лазарева алкоголичка, считает Шахназаров

Журналист поиздевался над артисткой Татьяной Лазаревой. Недавно артистку, много лет проработавшую в России, признали иноагентом. Сама Татьяна Лазарева уверяет, что нисколько не расстроена этим решением. Журналист и политолог Михаил Шахназаров думает иначе. Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Шахназаров считает, что актриса часто находится под действием алкоголя, поэтому не в силах трезво оценивать происходящее вокруг. «Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна, вы лучшая! Это я вам посвятил: вот выпьешь виски вместо лимонада, и больше в жизни ничего не надо!» — парировал журналист в личном блоге.Что касается Татьяны Юрьевны, то она давно привыкла к негативу в свой адрес и с юмором реагирует на обвинения в злоупотреблении спиртным. «Как только становишься оппозиционером — перестаешь быть звездой. Тебя убирают со всех эфиров… Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, зачем полезла в политику...» — сетовала как-то 56-летняя артистка. К слову, не только Михаил Шахназаров считает, что Лазарева страдает от пагубного пристрастия. Недавно по этому поводу высказывался режиссер Тигран Кеосаян. Кинодеятель уверен — актриса погубила себя. «Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая девка», — отмечал Тигран Эдмондович в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.