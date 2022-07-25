Тина Канделаки указала, где место Верки Сердючки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тина Канделаки указала, где место Верки Сердючки

Тина Канделаки указала, где место Верки Сердючки
Бизнесвумен Тина Канделаки едко прокомментировала слова Андрея Данилко. Ведущая прокомментировала поступок Андрея Данилко: телеведущую возмутило поведение певца, который в очередной раз негативно высказался в адрес нашей страны. Вчера в Киеве украинский певец Андрей Данилко устроил благотворительный концерт. Во время шоу музыкант, находясь в сценическом образе разбитной проводницы Верки Сердючки, озвучил очередной антироссийский лозунг. Поведение артиста возмутило Тину Канделаки. «Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов», — поделилась своим мнение телеведущая в своем блоге.
Простые россияне тоже недовольны поступком 48-летнего артиста и делятся своим мнением в соцсетях: «А ведь это убожество со звездой могло стать Зеленским»; «Психушка на выгуле!»; «Сердючка и ее единомышленники продолжают стремительно опускаться на самое дно»; «Он и так пробил дно, но снизу постучались». Ранее Андрей Данилко попал в так называемый черный список звезд, которым запрещен въезд в Россию. В ближайшие 50 лет певец, который неоднократно оскорблял нашу страну и ее жителей, не сможет пересечь границу и зарабатывать деньги на концертах и корпоративах. А ведь еще недавно за 40-минутное выступление Сердючка получала миллионы. О Данилко уже не раз высказывались представители российского шоу-бизнеса. Например, 45-летний Эдгар Запашный считает, что запретить Верке Сердючке въезд нужно было гораздо раньше. «Он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя», — заявил титулованный дрессировщик.
# Шоу-бизнес Канделаки Тина
По материалам: z-aya

Последние новости

Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые нулевые с зажористым 2012-м»
Охлобыстин: «Странно, что кто-то надеется на возвращение в кислые
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь была счастливой
Можно ли вычислить идеальную дату свадьбы, чтобы совместная жизнь
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Эмин Агаларов решил вернуться к бывшей жене
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Помощница Аллы Пугачевой рассказала о своей пенсии
Алена Апина публично показала пятую точку
Алена Апина публично показала пятую точку
Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
Максим Галкин запечатлел подросшую дочку Лизу, делающую ему массаж
Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым
Эмин Агаларов рассказал о ссоре с Игорем Крутым
В Подмосковье прошли сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной групповой акробатике
В Подмосковье прошли сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной
Сложность майнинга биткоина упала на рекордные с начала года 5%
Сложность майнинга биткоина упала на рекордные с начала года 5%
«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной интуицией
«Могут быть ясновидящими, но...»: знаки зодиака, обладающие сильной
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь,

Топ на сегодня

Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Анна Старшенбаум резко обругала коллегу
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер
Стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд

Еще по теме

Андрей Данилко тайно выступает в образе Верки Сердючки перед российскими миллионерами
Рак? Продюсер о состоянии Андрея Данилко: «Он не жил»
Верка Сердючка решила навсегда покинуть сцену?
Х-фактор - 8 сезон, 7 выпуск - Кастинг во Львове / СТБ (14.10.2017)