Тина Канделаки указала, где место Верки Сердючки

Бизнесвумен Тина Канделаки едко прокомментировала слова Андрея Данилко. Ведущая прокомментировала поступок Андрея Данилко: телеведущую возмутило поведение певца, который в очередной раз негативно высказался в адрес нашей страны. Вчера в Киеве украинский певец Андрей Данилко устроил благотворительный концерт. Во время шоу музыкант, находясь в сценическом образе разбитной проводницы Верки Сердючки, озвучил очередной антироссийский лозунг. Поведение артиста возмутило Тину Канделаки. «Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов», — поделилась своим мнение телеведущая в своем блоге.Простые россияне тоже недовольны поступком 48-летнего артиста и делятся своим мнением в соцсетях: «А ведь это убожество со звездой могло стать Зеленским»; «Психушка на выгуле!»; «Сердючка и ее единомышленники продолжают стремительно опускаться на самое дно»; «Он и так пробил дно, но снизу постучались». Ранее Андрей Данилко попал в так называемый черный список звезд, которым запрещен въезд в Россию. В ближайшие 50 лет певец, который неоднократно оскорблял нашу страну и ее жителей, не сможет пересечь границу и зарабатывать деньги на концертах и корпоративах. А ведь еще недавно за 40-минутное выступление Сердючка получала миллионы. О Данилко уже не раз высказывались представители российского шоу-бизнеса. Например, 45-летний Эдгар Запашный считает, что запретить Верке Сердючке въезд нужно было гораздо раньше. «Он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя», — заявил титулованный дрессировщик.