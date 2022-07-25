У исхудавшей Варнавы виден скелет, а Рудова считает, что слишком красива для серьезных ролей. Соцсети звезд

В последнее время Екатерина Варнава стала все чаще беспокоить поклонников внешним видом. Звезда попросту тает на глазах. Сегодня она опубликовала ролик, на котором заметны очертания ее скелета.

В кадре Екатерина Варнава появляется в коротком платье с глубоким декольте. «Ну что за куница эта лисица!» — восхитился красотой подруги Евгений Бороденко.

Теледива хоть и была смущена внезапным комплиментом, но тут же показала эффектную походку. Дизайнер Наталья Якимчик оценила стройные ноги звезды в комментариях. А вот поклонники выразили обеспокоенность за Екатерину. По их мнению, 37-летняя брюнетка превращается в живой скелет.

«Бухенвальд отдыхает»; «Что же такая худенькая. Катя, в погоне за красотой и стройностью, важно не перестараться»; «Ого, она полудохлая стала», — негодуют пользователи Сети.

39-летняя Наталья Рудова также может похвастаться уверенностью в себе. Актриса считает, что выглядит великолепно, однако это порой мешает ей выйти на новый профессиональный уровень.

«К сожалению, в нашей стране в кино красивые женщины в 97 % — «это тупые телки, которым все приносят на блюдце», — негодует блондинка. — Это мнение сценаристов, продюсеров, сценаристов. Если коротко. Только женщинам со средней внешностью выпадает на долю дофига говна. Просто сюр. Вы даже не представляете сколько мне присылают сценариев именно об этом. Хотя лично моя жизнь — доказательство того, как труден и тернист может быть путь девочки с такой внешностью, как у меня. Хотя, по-моему, мнению, нет ничего прекрасней красивой жестокости от красивой женщины в кадре. Да я выгляжу как кукла, но сколько во мне боли и ярости, которую можно использовать для кино…».

Пользователи скептически отнеслись к посту звезды «Татьяниного дня». «Я думала, ее не зовут в кино потому что она бездарность, а тут вот оно что, она просто единственная красивая актриса России», — смеются хейтеры.

34-летняя Екатерина Жужа отмечает день рождения старшего сына Макса. Мальчику сегодня исполнилось два года. Звездная мама украсила дом воздушными шарами и подарками. Маленькому имениннику вручили игрушку-тигренка, детские машины и многое другое.

Напомним, что Жужа родила Макса от наследника миллионера Артема Мареклова. В прошлом году она подарила ему второго сына. Супруги также растят дочь брюнетки от первого брака.