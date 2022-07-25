Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье
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Убийцу Абэ проверят на психическое здоровье

Убийцу Абэ проверят на психическое здоровьеKyodo: убийцу экс-премьера Японии Абэ проверят на психическое здоровье

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами переведен в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования на психическое состояние. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Теперь у специалистов есть четыре месяца --вплоть до 29 ноября, — чтобы определить, способен ли Ямагами отвечать перед судом за свой поступок.

Также не исключено проведение баллистических экспертиз самодельного оружия, найденного в доме преступника. Если будет установлена его возможная летальность, то к обвинению в убийстве ему также может быть вменено обвинение в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Ожидается, что разбирательство по делу продлится до конца ноября.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

За жизнь политика, который скончался после покушения, боролись 40 докторов. Для его спасения было перелито около 13 литров крови, но предотвратить остановку сердца не удалось.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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