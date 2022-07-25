Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
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Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий

Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий

Идеи омоложения и продления жизни — одна из главных тем, что всегда волновали человечество. Похоже, ученым Ян-Ю Лю и Скотту Вайсу удалось немного продвинуться в этом вопросе. Правда, способ может показаться абсурдным.

Исследователи предложили молодым людям сохранить свои фекалии, пока их здоровью ничего не угрожает, чтобы в будущем пересадить их обратно в кишечник и обновить местную микробиоту. Судя по имеющимся научным данным, такая процедура и вправду может помочь.


Ранее другие ученые выдвинули предположение, что можно использовать для таких целей стул народа хадза из Танзании, люди в котором не страдают от болезней сердца и рака кишечника. Но Скотт и Ян-Ю подошли к этой инициативе скептически, заявив, что у нас с ними слишком разный рацион и это может лишь навредить.

Мы рассмотрели это и придумали альтернативное решение. Мы называем это омоложением человеческого микробиома. По сути, мы хотим собрать образцы, когда хозяин находится в более здоровом и молодом возрасте, а затем использовать образцы для лечения в будущем.

Ученые понимают, что способ еще надо тестировать, и пока нет убедительных доказательств его эффективности. Однако продолжают исследования и уверены, что скоро найдут ответы.

Скотт Вайс также рассказал, что очень похожая практика проводится с пуповинной кровью младенцев. Если в будущем у них разовьется острый лейкоз, то врачи смогут с минимальным риском пересадить им костный мозг. 

Ученые считают, что есть шанс, что их задумка сможет помочь в лечение ожирения, диабета, ишемической болезни сердца, поддержания иммунитета, омоложения и так далее.

Хранилище для фекалий исследователи называют "Ноев ковчег". "Итак, наша идея — это что-то вроде личного Ноева ковчега. Для вашего личного микробиома, которым вы сможете воспользоваться в будущем", — уточнил Лю в разговоре с изданием The Scientist.

Чтобы полезные бактерии не умерли, нужно будет найти способ сохранить кал свежим, но ученые уверены, что с этим не возникнет проблем. Например, можно попробовать жидкий азот.

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По материалам: uposters.ru

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