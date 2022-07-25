Учителя перестанут оказывать образовательные услуги
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Учителя перестанут оказывать образовательные услуги

Учителя перестанут оказывать образовательные услуги

Педагогическая деятельность больше не будет ассоциироваться с коммерческими услугами. Закон, исключающий понятие «образовательной услуги» из закона «Об образовании в РФ» вступает в силу 25 июля.

Это понятие убрали из статей, регулирующих вопросы финансирование образования. Там термин «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования» заменили на финансовое обеспечение реализации образовательных программ и финансовое обеспечение выполнения государственного или муниципального задания.

Авторы инициативы — сенаторы и депутаты ранее подчеркивали, что государство не имеет права отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу как «услугу». Исключение этого понятия поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, считают они.


Соавтор инициативы, сенатор Лилия Гумерова отмечала, что вносимые в законодательство изменения способствуют повышению престижа труда учителя. Документ, по ее словам, был разработан в ответ на просьбу педагогов, которые считают, что формулировка «услуга в образовании»  не отвечает роли учителя в обучении и воспитании школьников.

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По материалам: pnp.ru

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