Учительница рассказала об увольнении по неожиданной причине и получила поддержку

Вадим Карасев

Учительница лишилась работы за один TikTok с учениками и получила поддержку в сети

Учительница под ником heyniaa_ рассказала в TikTok об увольнении по неожиданной причине. По словам пользовательницы, она лишилась работы за один TikTok с учениками, который не понравился директору школу. На историю учительницы, которая вызвала поддержку пользователей, обратило внимание издание Daily Dot.

Женщина рассказала, что она работала учителем английского языка. По ее словам, она также увлекается танцами. Однажды двое учеников в ее классе попросили сделать с ней TikTok. «Это был простой маленький танец», — рассказала она и продемонстрировала ролик, где танцует с двумя школьниками.

Однако директору школы не понравился танец на рабочем месте. Он вызвал учеников к себе и заставил удалить ролик. А затем сообщил учительнице, что ее поведение было непрофессиональным. В конечном счете она лишилась работы, а ученик, который попросил снять с ней TikTok, принес свои извинения.

Женщина призналась, что не ладила с директором, поэтому ее увольнение было вопросом времени. Однако она ни о чем не жалеет — увольнение позволило ей наконец найти работу в индустрии туризма, которая ей по душе.

В комментариях пользователи поддержали женщину и пожелали ей успехов в ее новой работе. «Они злятся, что они не были частью того ролика», — написал один из них. «Вот именно, Бог не делает ошибок! Это было частью твоего пути, сестренка», — добавил другой.

