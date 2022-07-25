Украинский NFT-музей войны собрал более $1,3 млн для помощи стране

Запущенный Минцифрой и украинским блокчейн-сообществом NFT-музей метаистории, посвященный хронологии вторжения России в Украину, собрал свыше $1,3 млн.

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Согласно данным на сайте, в ходе продаж невзаимозаменяемых токенов всего собрано 803,28 ЕТН. Из них 297, 506 ЕТН (около $481 000 на момент написания) передали криптофонду Aid For Ukraine.

Большая часть средств выручена в ходе продажи награды за победу Kalush Orchestra в Евровидении-2022 в виде NFT, которая прошла на платформе музея. Ее приобрела криптобиржа WhiteBIT за 500 ЕТН. Средства перечислили в благотворительный фонд Сергея Притулы, сообщили ForkLog UA представители музея.

Еще часть собранной криптовалюты (около 4,7 ЕТН) передали на инициативу, реализуемую совместно с Минкультом, по восстановлению исторических и культурных объектов, разрушенных из-за войны. Оставшийся 1,05 ЕТН пока находится на смарт-контракте одной из коллекций.

Музей также запустил третью NFT-коллекцию Warline, средства от реализации которой также перечислят Aid For Ukraine. Стратег проекта Алиса Фурса в комментарии ForkLog UA подчеркнула, что приобрести токены можно непосредственно на сайте.

Напомним, инициативу запустили в марте 2022 года. Основная цель музея — сохранить память о событиях военного времени, распространить информацию среди мирового диджитал-сообщества и собрать средства на поддержку Украины.

В июне в Минцифре также сообщили о продаже NFT из коллекции CryptoPunks за 90 ETH.