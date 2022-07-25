Умершую от рака Руслану Писанку кремировали в Германии
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Умершую от рака Руслану Писанку кремировали в Германии

Умершую от рака Руслану Писанку кремировали в Германии

Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля в Германии. Актриса и телеведущая скончалась от онкологического заболевания. Артистку кремировали за границей, а на днях похоронят в Киеве.


О кремации сообщила Ольга Сумская (актриса общается с мужем умершей коллеги). Сам Игорь Исаков на связь не выходит — он решает вопросы, которые касаются перевозки тела жены из Германии на Украину.

«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — поделилась подробностями Сумская.

55-летняя Ольга Вячеславовна старается всячески поддержать Исакова, хотя сама не находит места. «Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?» — задается вопросом теща Владимира Яглыча.

Ранее муж Писанки благодарил неравнодушных за соболезнования. Мужчина пообещал не закрываться и найти силы жить дальше.

«Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавлен, сломлен, уничтожен. Знаю, что моей жене это никогда бы не понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки «жизнь прекрасна», — писал он.

Руслана скончалась на 57-м году жизни. Несколько месяцев назад артистка уехала на лечение за границу, думая, что подлечится и вернется на сцену, но чуда не произошло.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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