Ускорение анимации загрузки коснется, в том числе, и Xbox One

Вадим Карасев





В конце прошлой недели Microsoft выпустила обновление для инсайдеров, которое ускорило анимацию загрузки на Xbox Series X | S. Игроки позитивно восприняли это обновление, которое сократило выход приставки из режима энергосбережения с 20 секунд до 15 секунд, плюс быстрее стал и «холодный старт» игровой приставки Xbox Series X или Xbox Series S.

Как сообщил представитель команды Xbox Джейк Розенберг, изменения в скорости загрузки коснутся не только Xbox Series X | S. По его словам, быстрее будут загружать и приставки Xbox One, когда обновление выйдет в релиз. На сколько сократится время загрузки консолей Xbox One — неизвестно, но Розенберг в своем сообщении говорит, что прошлое поколение консолей после обновления загружается «значительно быстрее».





Напомним, на данный момент нет информации о том, когда это обновление ПО Xbox с ускоренной анимацией загрузки консоли станет доступно всем игрокам.