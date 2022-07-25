В Иркутске взамен разрушенного панно «Водовороты» планируют создать новое

18 июля в администрации Иркутска прошла встреча авторов разрушенного панно «Водовороты» с главным архитектором Иркутска Антоном Жуковым и ведущим архитектором проекта по реставрации улицы Карла Маркса Сергеем Демковым. Об этом журналисту IRK.ru сообщил участник команды из студии «Ноа» Мария Кузнецова.

По словам представителя студии, администрация предложила два варианта для размещения нового панно. Первый рядом с местом, где были «Водовороты». Второй — на фасадах жилых домов у памятника Вампилову. Сейчас авторы делают эскизы, которые в начале августа должны согласовать с администрацией и с жильцами дома. Далее приступают к реализации. Использовать планируют мозаику из выплавленного стекла. Иркутян будут приглашать на открытые мастер-классы.

В Иркутске во время ремонта рабочие снесли каменную ограду с мозаичным панно «Водовороты» на углу улиц 5-й Армии и Карла Маркса. В 2020 году панно создала иркутская студия керамики «Ноа» за счет специального гранта.