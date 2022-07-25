В Иркутском зоосаде поселился полосатый скунс по имени Ночка

Двухгодовалая самочка скунса по имени Ночка поселилась в Иркутском зоосаде. Ее привезли из частного зоопарка Подмосковья. После тридцатидневного карантина зверька высадили в вольер, доступный обозрению посетителей, сообщает пресс-служба зоосада.

«Пока новая обитательница зоосада предпочитает большую часть времени проводить в убежище, а обследованием всей территории своего жилища занимается в темное время суток. Такое поведение связано не только с тем, что скунсы – ночные хищники. Также эти животные по природе достаточно пугливы, поэтому срок для адаптации им требуется довольно продолжительный», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Для того, чтобы животное не скучало и быстрее привыкало к новым условиям, сотрудник зоосада Анастасия Стоцкая проведет с ним тренинги, включающие простые задания и команды. Такие занятия нужны, в том числе, и для того, чтобы зверь в будущем без проблем позволял совершать необходимые процедуры: взвешивать себя, подстригать когти, переводить в новый вольер, делать прививки.

Питается Ночка овощами, фруктами, мелкими грызунами, любимым ее лакомством являются насекомые. Самым известным отличительным признаком скунса считается его способность испускать струю маслянистой зловонной жидкости в своих противников. Предыдущие владельцы Ночки удалили ей пахучие железы, потому сотрудникам Иркутского зоосада не пришлось проверить на себе действие смердящего «оружия» скунса в первые дни знакомства.



