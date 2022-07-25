В московском районе Ясенево создадут спортивный кластер для молодежи
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В московском районе Ясенево создадут спортивный кластер для молодежи

В московском районе Ясенево создадут спортивный кластер для молодежи

Власти Москвы работают над созданием спортивно-рекреационного центра "Подростковый кластер". Площадка расположится под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса в районе Ясенево. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте мэра Москвы.

Новая локация для активного отдыха москвичей свяжет западную и основную части природного массива. Заместитель руководителя Департамента капремонта Москвы заявил, что раньше данная территория была неуютной и неухоженной, однако власти столицы взялись навести на ней порядок.


"Ранее к путепроводу примыкали гаражи. Автомобили заезжали в эту зону Битцевского леса с Севастопольского проспекта по грунтовой дороге. Проходили там и так называемые народные тропы, соединяющие западную часть леса с основным массивом. Территория под путепроводом была неуютной, темной и грязной. Зачастую она становилась местом обитания маргинальных личностей", — отметил замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Для москвичей, предпочитающих экстремальные виды спорта, уже построен современный скейт-парк площадью до 495 кв. м. Площадка обладает достаточным набором фигур для быстрого прогресса молодых скейтбордистов. Как отмечается на сайте, в "Подростковом кластере" уже установили разгонные радиусные элементы и центральную секцию. Возле скейт-парка также поставят скамью-трибуну в виде амфитеатра: на ней спортсмены смогут отдохнуть, а зрители — понаблюдать за трюками.

Как утверждают власти Москвы, "Подростковый кластер" в Ясенево привлечет внимание не только молодежи, но и всех активных жителей юго-западного района. Ранее запущенное и неуютное пространство под путепроводом в ближайшие месяцы превратится в современное и экологичное место для экстремальных видов спорта, а также отдыха и саморазвития.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино. Так, власти столицы перекрыли специальными крышками и газоочистными установками первичные отстойники, каналы и другие объекты Курьяновских очистных сооружений. В районе появились станции "наземного метро" – на линии МЦД-2 функционируют плафтормы "Люблино", "Депо", "Перерва" и "Курьяново". Преобразились Дюссельдорфский парк, парк усадьбы Люблино, "Аллея семьи", Люблинский сквер, сквер возле памятника Солдату Отечества, пешеходная зона в 12-м микрорайоне, скверы имени А.П. Чехова и имени М.П. Судакова.

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По материалам: uposters.ru

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