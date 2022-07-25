В Петербурге скончалась писательница Татьяна Москвина
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В Петербурге скончалась писательница Татьяна Москвина

В Петербурге скончалась писательница Татьяна МосквинаВ Петербурге в возрасте 63 лет умерла писательница Татьяна Москвина

В Санкт-Петербурге в возрасте 63 лет скончалась писательница Татьяна Москвина. Об этом сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Сергей Шолохов, передает «Фонтанка».

Он отметил, что жена умерла после операции в городской больнице Святого Великомученика Георгия, не уточнив ее диагноз.

Татьяна Москвина родилась в Ленинграде в 1958 году. Она является одним из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия», была главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», редактором отдела культуры еженедельника «Аргументы недели», а также театральным и кинокритиком.

Ранее стало известно, что украинская актриса Руслана Писанка скончалась в ночь на 19 июля в Германии, куда она переехала в феврале этого года для прохождения лечения. Точный диагноз звезда не раскрывала. Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок, сломав ногу, после чего была прооперирована. Артистке было 56 лет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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