В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
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В Подмосковье нашли двух убитых мужчин

В Подмосковье нашли двух убитых мужчинВ Подмосковье нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, стрелявшего ищут

В Подмосковье обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, стрелявший скрылся с места преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Московской области.

По информации ведомства, неизвестный застрелил двух человек 1964 и 1962 года рождения и скрылся с места преступления. Одно из тел было найдено на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский Посад, второе — на частном участке в деревне Власово.

Источник агентства сообщил, что в убийстве подозревают Игоря Кружкова, 1969 года рождения. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области неизвестный застрелил женщину прямо на выходе из квартиры. Преступление было совершено ранним утром 21 июля в доме на улице Венская. Полицию вызвала 45-летняя подруга погибшей, из чьей квартиры она вышла. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянки с пулей в голове. Рядом с ней найдены две гильзы и чемодан с кардиографом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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