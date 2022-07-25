В Подмосковье нашли двух убитых мужчин

Вадим Карасев

В Подмосковье нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, стрелявшего ищут

В Подмосковье обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, стрелявший скрылся с места преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Московской области.

По информации ведомства, неизвестный застрелил двух человек 1964 и 1962 года рождения и скрылся с места преступления. Одно из тел было найдено на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский Посад, второе — на частном участке в деревне Власово.

Источник агентства сообщил, что в убийстве подозревают Игоря Кружкова, 1969 года рождения. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области неизвестный застрелил женщину прямо на выходе из квартиры. Преступление было совершено ранним утром 21 июля в доме на улице Венская. Полицию вызвала 45-летняя подруга погибшей, из чьей квартиры она вышла. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянки с пулей в голове. Рядом с ней найдены две гильзы и чемодан с кардиографом.