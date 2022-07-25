В Подмосковье прошли сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной групповой акробатике

Вадим Карасев

С 18 по 22 июля 2022 года на базе АСК "Аэроклассика" на подмосковном аэродроме Ватулино прошли учебно-тренировочные сборы спортсменов с инвалидностью по парашютной групповой акробатике.

Как сообщили организаторы, парашютисты с ограниченными физическими возможностями здоровья - участники проекта "Бесконечная Практика" два раза в год проводят спортивные сборы и устанавливают национальные спортивные достижения. "Бесконечная Практика" является единственной в России сборной командой по парашютному спорту и парашютной групповой акробатике, в состав которой входят только спортсмены с разной степенью инвалидности.

Каждый год спортсмены устанавливают Рекорды России, собирая в свободном падении большие формации и перестраивая их.

Кроме того, рамках сборов прошел курс подготовки по программе AFF и получил допуск к выполнению самостоятельных прыжков с парашютом типа "Крыло" новый участник проекта, имеющий ампутацию нижней конечности.

Проект "Бесконечная Практика" был основан в сентябре 2011 года. За 12 лет спортсмены-парашютисты с ограниченными физическими возможностями здоровья установили 17 Рекордов России.