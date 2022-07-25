В России планируют возобновить печать десятирублевой купюры

В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Сергей Белов. Он также сообщил, что обсуждается вопрос и возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998. Сейчас эти банкноты еще встречаются, но чрезвычайно редко.

В ЦБ полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов снизит расходы на производство наличных денег. Вероятно, частично решится и проблема с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян, отметили эксперты. Десятирублевую купюру Центробанк не заказывал Гознаку с 2013 года.

Кроме того, по его словам, с 2009 года выросла стоимость металла. Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. «Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — заявил Сергей Белов.

Зампред Центробанка привел еще несколько аргументов в пользу возвращения банкнот низких номиналов. Так, монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение. Они элементарно оседают в копилках граждан.

При этом речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 рублей купюрами не идет. И те, и другие будут продолжать находиться в обращении.