В России состоялся многотысячный фестиваль

Вадим Карасев

Прошедший в трех городах России VK Fest посетили 175 тысяч человек

Рекордные 175 тысяч человек посетили в этом году VK Fest, прошедший одновременно в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За онлайн-трансляцией фестиваля наблюдали более 23 миллионов зрителей. Об этом говорится в пресс-релизе «ВКонтакте».

Мероприятие проходило с 23 по 24 июля. Для гостей фестиваля свои хиты исполнили более 80 музыкантов. В Парке Горького в Москве и Парке 300-летия в Петербурге выступили Баста, «Руки Вверх», «Звери», PHARAOH, OG Buda, Jony, Клава Кока, HammAli & Navai, Slava Marlow, Егор Крид и многие другие. Ведущими VK Fest стали Владимир Маркони, Ида Галич и другие знаменитости.

«Мы очень рады, что спустя два долгих года пандемии VK Fest наконец-то вернулся в офлайн и прошел сразу в трех городах, став самым масштабным музыкальным событием этого года», — заявил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

На главной сцене VK Fest выступили также клиперы — GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов, Хабиб и другие участники «Клипового джема». 24 июля объявили результаты первой «Премии VK Клипов». 14 лучших клиперов получили награды в 12 номинациях.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сочи исполнили свои песни МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа «ХЛЕБ». Мероприятие вел Стас Ярушин.

Помимо прочего, гости фестиваля смогли поучаствовать в разнообразных активностях и посетили 250 тематических зон в трех городах. У гостей VK Fest также была возможность встретиться со своими кумирами. Кроме того, при поддержке Российского общества «Знание» был организован лекторий. С гостями общались Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие известные люди.