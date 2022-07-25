В России вернут купюры в пять и десять рублей

Вадим Карасев

«Известия»: зампред ЦБ Белов сообщил о планах возобновить печать купюр в 5 и 10 рублей

Зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Белов сообщил «Известиям», что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей.

По словам заммпреда ЦБ, технология лакирования банкнот прошла обкатку, Центробанк ей полностью доверяет и будет использовать в дальнейшей работе.

Кроме того, в Центробанке обсуждают вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. При этом Белов подчеркнул, что речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.

Аргументы Центробанка

Также Белов объяснил, что с 2009 года выросла стоимость металла, из-за чего чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. За счет увеличения срока службы банкнот этого номинала «мы получаем экономический эффект». В Центробанке считают возвращение десятирублевых купюр целесообразным.

Помимо этого, Белов заметил, что монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение, поскольку оседают в копилках граждан. Идею поддержал и ритейл.

Зампред Центробанка уточнил, что в конце года планируется возобновить выпуск десятирублевой купюры образца 1997-го, а модификация этой банкноты пройдет по утвержденному плану — в 2025 году. Если регулятор примет решение о печати пятирублевых банкнот, вероятно, она тоже будет обновлена. Это будет решаться при разработке «Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы», заключил Белов.

Мнение экспертов

Опрошенные изданием эксперты считают, что возвращение в обращение купюр низкого номинала будет способствовать не только экономии при производстве денег, но и решению проблемы с домашними «складами» монет.

Так, психолог Ольга Максимова объяснила, что люди уважительнее относятся к бумажным деньгам, которые не ассоциируются с мелочью. Металлические деньги занимают много места, поэтому люди складывают их в коробки или ящики, накапливая таким образом приличные суммы. Купюру же даже аналогичного номинала они с большей вероятностью будут носить с собой и использовать при расчетах, допустила она.

Глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов считает, что благодаря возвращению купюр малого номинала положительно повлияет на финансовую культуру населения и поспособствует более рациональному финансовому поведению.

Другие купюры

30 июня Центробанк показал новую банкноту номиналом в 100 рублей, ее ввели в обращение в тот же день. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

В обращение банкноты будут поступать постепенно, параллельно продолжать использоваться будут и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Зампред ЦБ Сергей Белов отметил, что в заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. Он полагает, что это может занять полгода-год, а пока банкноты поступят поставщикам оборудования.

В то же время участники рынка считают, что новые 100-рублевые купюры россияне смогут увидеть только через несколько лет, поскольку, по их мнению, банки не смогут их принимать без предварительной настройки, которой обычно занимались компании, ушедшие из России на фоне спецоперации. Новый дизайн купюры предполагает специальную настройку банкоматов, терминалов и кассового оборудования по всей стране для ее распознавания, указали они.

Также, сообщал Белов, регулятор разрабатывает новые купюры в 1000 и 5000 рублей, совет директоров ЦБ уже утвердил их концепцию. В то же время, подчеркнул он, Центробанк не не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей.