В SEC опровергли информацию о расследовании в отношении токена BNB

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опровергли информацию о расследовании в отношении токена BNB биржи Binance. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на предоставленные агентством документы.

В июне 2022 года Bloomberg сообщило о расследовании, в рамках которого SEC якобы установит, являлся ли токен BNB ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году.

В том же месяце глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао рассказал, что регулятор задавал компании вопросы касательно BNB, однако никто из сотрудников не получил повестки.

В SEC заявили, что не располагают сведениями о каких-либо расследованиях в отношении цифрового актива. На запрос CoinDesk в ведомстве ответили:

«Основываясь на предоставленных в вашем письме данных, мы провели тщательный поиск в различных системах записей SEC, но не обнаружили и не идентифицировали никакой информации, отвечающей вашему запросу».

Это свидетельствует об отсутствии каких-либо документов, обязывающих компанию передать регулятору отчетность, а ее сотрудников — явиться для допроса.

SEC может не раскрыть данные о проводимых расследованиях, сославшись на одно из исключений Закона о свободе информации. Однако, как отметили журналисты, в таких случаях регулятор обычно использует формулировку «не можем подтвердить или опровергнуть».

Напомним, в феврале 2022 года СМИ писали, что Комиссия изучает связь между американским подразделением Binance и двумя аффилированными с Чжао торговыми фирмами.