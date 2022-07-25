В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина
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В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина

В США объяснили, как Запад попал в ловушку Путина

Страны Запада попали в стратегическую ловушку, устроенную президентом РФ Владимиром Путиным на Украине, вступив таким образом в необязательное финансовое и энергетическое противостояние с Россией. Об этом в материале для журнала The American Thinker пишет старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

Как утверждает эксперт, страны "Большой семерки" приняли решение ввести седьмой пакет санкций в адрес Москвы от безысходности. Вместо анализа собственных промахов лидеры G7 "насмехались" над имиджем Путина.


Марковский предполагает, что Россия, начав спецоперацию на Украине и не уступив Западу, "поступает стратегически". Так, по состоянию на лето 2022 года РФ обладает огромным профицитом бюджета благодаря возросшим ценам на сырье и топливо. Поскольку Москва контролирует большую часть трубопроводных поставок газа в страны ЕС, европейская экономика может оказаться на грани краха в случае еще большего ухудшения отношений.

"Конфликт для нее [РФ] — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы", — резюмировал Марковский, добавив, что страны Запада руками России уничтожают самих себя.

Заявления стран Запада о якобы стратегическом поражении Путина вследствие начала спецоперации на Украине оказались ложными. В стороне от санкций остались Китай, Индия и ЮАР, а страны Ближнего Востока продолжают строить доверительные отношения с Москвой – в их числе Саудовская Аравия, Иран, Сирия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты.

Газпром еще сокращает поставки газа в Европу по "Северному потоку"

Газпром остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens в связи с необходимостью ее капитального ремонта. Теперь объем прокачки газа по трубопроводу "Северный поток – 1" со среды не превысит 33 млн кубометров в сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с
07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", – сообщили в "Газпроме".
Цены на газ в Европе после сообщения Газпрома превысили $1800 за тысячу кубов

В середине июня текущего года "Газпром" также снизил прокачку газа по трубопроводу. Причиной стали проблемы с оборудованием Siemens. Темпы экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе "недружественные", снижаются, однако российская компания выполняет все обязательства согласно подтвержденным заявкам.

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По материалам: uposters.ru

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