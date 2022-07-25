В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network
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В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network

В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network


Юридическая фирма Bragar Eagel & Squire, P.C., подала в суд округа Нью-Джерси коллективный иск против криптолендинговой платформы Celsius Network. Об этом говорится в пресс-релизе.


Среди ответчиков — Celsius Lending LLC, Celsius KeyFi LLC и глава компании Алекс Машинский. Они, как считают юристы, нарушили положения Закона о биржах и ввели в заблуждение инвесторов касательно «своих финансовых продуктов».


«Цена токенов CEL упала с максимума в $7,73 [зафиксированного] 3 июня 2021 года до минимума в $0,28 […]. Celsius и ее аффилированные лица, наряду с отдельными ответчиками, также нарушили положения Закона о ценных бумагах, предлагая незарегистрированные ценные бумаги», — заявили в фирме.


Юристы выступили от имени физических и юридических лиц, которые инвестировали в Celsius.


13 июня платформа приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами. Спустя месяц, 14 июля, Celsius Network и некоторые ее «дочки» подали ходатайство о банкротстве.


В том же месяце компания представила план реорганизации бизнеса, ориентированный на майнинговое подразделение.


Напомним, DeFi-подрядчик Celsius KeyFi Inc. подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства.

# Экономика celsius network, суд, новости
По материалам: ForkLog

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