В Тайшете мальчик погиб, запутавшись в веревках при игре в прятки в заброшенном доме
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В Тайшете мальчик погиб, запутавшись в веревках при игре в прятки в заброшенном доме

Вечером 24 июля в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о гибели 11-летнего мальчика. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что пятиклассник со своими сверстниками играл в прятки в заброшенном доме. В время игры школьник запутался в веревках для сушки белья. В результате несчастного случая мальчик погиб, сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Известно, что ребенок воспитывался в полной благополучной семье. Проверку проводят сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры.

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По материалам: irk

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