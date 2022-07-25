Виктория Лопырева подогрела слухи о своем разводе
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Виктория Лопырева подогрела слухи о своем разводе

Виктория Лопырева подогрела слухи о своем разводе
Модель Виктория Лопырева попала в больницу и пожаловалась на одиночество. Около двух лет Виктория Лопырева прожила в Дубае, уже в первый год ее нахождения в Арабских Эмиратах стали ходить слухи о ее расставании с мужем Игорем Булатовым. Виданно ли, чтобы супруги жили отдельно! Еще упорнее люди стали об этом болтать, когда супруг модели отправился в Коми, войдя в состав местного правительства. Долго он там не продержался, но муж и жена почему-то после этого не сошлись в Дубае для совместного жительства.
Ну а теперь, когда у Виктории Лопыревой закончился контракт, она вернулась в Россию и продолжила настаивать на том, что она все еще состоит в отношениях с Игорем Булатовым, показав совместные фото. Вместе с тем звезда пожаловалась на одиночество. В личном блоге знаменитая блондинка разместила видео, на котором она лежит под капельницей и говорит: «Иногда вот так лежишь, думаешь, что ты совсем один и нафиг никому не нужен».
# Шоу-бизнес Лопырева Виктория
По материалам: z-aya

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