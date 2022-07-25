Виталий Гогунский смог договориться по алиментам с женой

Актер Виталий Гогунский не платил денег жене. Три года продолжались разбирательства Виталия Гогунского с бывшей женой, которой он отказывался платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Как только дело дошло до суда, экс-супруги подписали мировое соглашение. 44-летний актер Виталий Гогунский смог договориться с бывшей супругой Ириной Маирко и подписал мировое соглашение по делу об алиментах на несовершеннолетнюю дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Щербинского суда. «Вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения его судом», — сообщили сотрудники. Как оказалось, в дело вмешались третьи стороны, которые смогли помочь экс-супругам договориться и привели их к мировому соглашению. Ранее Гогунский и Маирко не могли наладить контакт и поливали друг друга грязью в соцсетях и СМИ. «Сейчас соглашениям удалось появиться касаемо и денег, и ребенка. Виталий сильно страдает и переживает из-за дочери. У меня лично получилось договориться, чтобы Гогунский виделся с Миланой два раза в неделю без участия матери. Надеюсь, что Ирина примет участие и попробует со своей стороны наладить отношения. Мы, наша сторона стала инициатором мирового соглашения. Сегодня оно было успешным, я думаю. За четыре дня согласовали решение и пришли к консенсусу», — заявил представитель Гогунского Александр Царапкин.Он также добавил, что звезда сериала «Универ» много раз пытался наладить отношения с бывшей женой и видеться с дочерью. Теперь он сможет общаться с наследницей как можно чаще. «По соглашению сторон, надеюсь, что с Ириной получится здоровый диалог и будет видеться с дочкой чаще — два раза в год, в отпуск вне территории России», — пояснил Царапкин «Известияи». Маирко и Гогунский, как и их представители Маирко и Гогунского комментировать ситуацию и объяснять, на каких условиях им удалось договориться, отказались. Хотя еще совсем недавно экс-жена знаменитости была более многословна. В интервью StarHit она делилась, что в течение трех лет после расставания с актером получила от него за содержание дочери Миланы лишь полторы тысячи рублей. Отметим, что ранее Маирко сообщила, что за последние три года Гогунский выплатил на содержание дочери полторы тысячи рублей. На это Виталий ответил, что при разводе оставил семье квартиру в Москве, а также права на YouTube-канал дочери, в раскрутку которого вложил деньги.