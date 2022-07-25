Водители могут сеть на несколько лет по новому закону

Сегодня вступил в силу новый закон для водителей. В понедельник, 25 июля, вступила в силу новая статья в Уголовном кодексе России, предусматривающая наказание за неоднократную езду на автомобиле без прав. Ее номер 264.3. Статья предполагает уголовную ответственность для водителя, который будучи лишенным прав на управление автомобиля или другого механического транспортного средства и уже получавший за это штраф, все равно сел за руль. Также ответственность наступает и в том случае, если водитель был судим за нарушение правил дорожного движения. За такое преступление с сегодняшнего дня могут дать два года лишения свободы. В случае, если управление автомобилем водителем без прав не содержало признаков уголовно наказуемого деяния, — может быть выписан штраф. С 25 июля также вступила в силу часть 4 статья 12.7 Кодекса об административных нарушениях. Согласно ей, за подобное деяние грозит от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы в течение 150-200 часов. Наказания для тех, кто ездит без прав, все время ужесточаются. Так, в конце июня депутаты Госдумы придумали лишать таких нарушителей скидки в 50% за оперативную оплату взыскания. Таким образом «бесправные» водители будут обязаны заплатить 30 000 рублей, если попались впервые, и 100 000 рублей, если подобное происходит во второй раз. Известно, что за езду без прав в 2021 год были наказаны более 100 000 человек. Каждый пятый был отправлен на обязательные работы, и каждый третий оштрафован на общую более 1 млрд рублей. При этом были реально выплачены только 25 млн. Кстати, руководитель оркестра «Фонограм-Симфо-Джаз» Сегрей Жилин однажды признался в интервью, что почти полгода после того, как научился водить автомобиль, ездил по городу без прав. Ему казалось, что получить документ — это очень долгая и муторная процедура. Но однажды его оставил сотрудник ДПС, и это изменило все.